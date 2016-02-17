بالفيديو #ليلة_الأبطال – دراكسلر يجيب.. كيف تضرب دفاع جنت بتمريرتين

نجح جوليان دراكسلر لاعب فولفسبورج الألماني في ضرب دفاع جنت البلجيكي بتمريرتين فقط ليسجل هدفا لفريقه في المباراة التي تقام بينهما في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فولفسبورج ضيفا على جنت يوم الأربعاء في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب جوليس أوتن.

وفي الدقيقة 44 نجح دراكسلر في قطع الكرة من لاعبي جنت لينطلق بها من الناحية اليسرى من وسط الملعب ويمررها إلى آديلينهو فيرينها.

وقام فيرينها بإعادة الكرة لدراكسلر الذي ضرب دفاع جنت وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لفريقه.

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