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النيابة تأمر بحجز أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة في المرج

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النيابة تأمر بحجز أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة في المرج النيابة تأمر بحجز أمين شرطة بتهمة التحرش بسيدة في المرج

أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد فؤاد وسكرتارية أمير سعيد بحجز أمين شرطة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث لاتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج.

كان نشطاء تداولوا مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، اتهام زوج لأمين شرطة بقسم المرج بالتحرش بزوجته وإمساكها من مناطق حساسة وتهديدها بالسلاح لاصطحابها معه للمنزل.

وقال محمد س ع زوج السيدة غادة ح ع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت، أن أمين شرطة بمباحث المرج اعتدى على زوجته وتحرش بها أثناء وجودها أمام محطة مترو المرج

وأشار زوج السيدة غادة  إلى أن أمين الشرطة اعتدى على زوجته وحاول التحرش بها وإمساكها من أماكن حساسة بجسدها، وأنه هددها بسلاحه لاصطحابها للمنزل معه.

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