3 منافذ متنقلة من القوات المسلحة لخدمة أبناء الوادى الجديد

أعلن جهاز مشروع الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فرع الوادي الجديد، اليوم الأربعاء عن ـالدفع بـ3 منافذ متنقلة لطرح السلع الغذائية والاستهلاكية في 3 مراكز بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد طاهر محمد مدير إدارة التسويق والمشروعات بفرع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد أنه تم طرح سلع غذائية مدعمة لأهالي المراكز الثلاثة (بلاط، باريس، الخارجة ) تشمل لحوم وجبن بمختلف أنواعها وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالمحال التجارية.

وأوضح، أن اللواء عشماوي شدد على ضرورة توافر السلع للمواطنين وذلك بتوافد سيارات الخدمة الوطنية والمنافذ.