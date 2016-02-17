دراسة: الأنشطة البدنية العنيفة تقلل حجم الأورام السرطانية بنسبة 50%

توصل فريق من الباحثين فى جامعة كوبانهجن الدنماركية لنتائج مثيرة تتمثل فى أن ممارسة رياضة الجرى والأنشطة البدنية العنيفة يساهم فى تقليل حجم الأورام السرطانية بنسبة 50%، وذلك حسبما أكدت التجارب التى أجريت على الفئران.

وأوضح الباحثون أن الجرى والأنشطة البدنية ثبت أنها تساهم فى إفراز هرمون الأدرينالين، الذى يساعد الجسم على تدمير الأورام السرطانية، كما تحفز تحريك الخلايا المناعة المضادة للأورام من جميع أنحاء الجسم إلى مكان الورم، خاصة إذا كان الورم فى شكل سرطان الرئة والكبد والجلد، حسبما أكدت التجارب.

ورغم أن البحث أجرى على الحيوانات، إلا أن الباحثين أكدوا إمكانية استفادة مرضى السرطان منها، خاصة أن الرياضة هى آخر ما يفكر فيه أغلب المصابين بالأورام.

وتابع الباحثون: كلما زادت شدة الأنشطة الرياضية التى يمارسها مرضى السرطان، وزادت الفوائد الصحية التى يتمتعون بها.

>نشرت هذه النتائج المجلة الطبية "Cell Metabolism"، كما نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.