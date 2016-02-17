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صور| رئيس جامعة أسيوط يلتقى بعمداء وأساتذة وطلاب فرع الوادى الجديد‎

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صور| رئيس جامعة أسيوط يلتقى بعمداء وأساتذة وطلاب فرع الوادى الجديد‎ صور| رئيس جامعة أسيوط يلتقى بعمداء وأساتذة وطلاب فرع الوادى الجديد‎

عقد الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، لقاء مع طلاب وأساتذة فرع الجامعة بالوادى الجديد بمسرح كليه التربية بالوادى الجديد بحضور عمداء كليات الآداب والزراعة والطب البيطرى والتربية والتربية الرياضية والعلوم والطب البشرى .

  بدأ رئيس الجامعة، كلمته، بتقديم الشكر للعاملين بفرع الجامعة بالوادى الجديد على ما شاهده من أعمال بمزرعة كلية الزراعة بالوادى الجديد وأعمال الانشاءات بفرع الجامعة بطريق الخارجة أسيوط.

 وأكد أن هناك بطء فى أعمال إنشاءات كليه التربية الرياضية، مشيرا إلى ضرورة متابعة الأعمال مع الشركة المنفذة بالتنسيق مع الجامعة.

ورد رئيس جامعة أسيوط، على استفسارات ومجال أساتذة وأعضاء هيئات الترريس والطلاب والعاملين وطلاب فرع الجامعة للوادى الجديد، موكدا زيادة الاعتماد المخصصة لفرع الجامعة بالوادى الجديد حتى تستقل لتكون جامعة الوادى الجديد​​.

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