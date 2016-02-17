صور| محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث طريق «سوهاج – قنا»

توجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلي مستشفي قنا العام للاطمئنان علي حالة مصابي حادث تصادم وقع بين ثلاث سيارات ميكروباص بالكيلو 105 طريق “قنا – سوهاج” الصحراوي الشرقي .

وأشار الهجان، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصا نقل 22 منهم إلي مستشفي قنا العام ومصاب واحد لمستشفي سوهاج الجامعي كما أدى إلي وفاة 7 أشخاص تم نقل 3 متوفيين إلي مستشفي قنا العام و 4 متوفيين إلي مستشفي سوهاج الجامعي .

ووجه المحافظ ، بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء كما اصدر توجيهاته بتذليل إجراءات تصاريح الدفن الخاصة بالمتوفين.