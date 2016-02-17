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«موانئ البحر الأحمر» تقرر إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا‎

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«موانئ البحر الأحمر» تقرر إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا‎ «موانئ البحر الأحمر» تقرر إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا‎

أرشيفية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء هشام أبو سنة خلال مناقشة المشروعات الاستثمارية في القطاع تكليف بنك الاستثمار القومي بإجراء دراسات جدوى وإعداد المستندات اللازمة عن إنشاء محطة حاويات في ميناء سفاجا.

كما تمت الموافقة على إنشاء محطة تداول فحم بميناء الحمراوين، وتطوير ميناء السويس بإنشاء محطة كروز لاستقبال السفن السياحية، وإنشاء مارينا لليخوت، وإنشاء محطة بضائع عامة، فضلاعن تطوير ميناء شرم الشيخ، وإنشاء محطة ركاب سياحية، وإنشاء مارينا لليخوت​​ .

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