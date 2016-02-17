جابر نصار باكيا: "والله وجدت الأمطار تنهمر على كل الجامعة عدا المسجد"

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه اتفق مع الإدارة الهندسية بالجامعة والعمال على تسليم مسجد الجامعة لافتتاحه أمام الطلاب الجمعة 6 نوفمبر،ويوم الخميس 5 نوفمبر الماضى سقطت الأمطار بغزارة، وأضاف باكيا: "وجدت الأمطار تنهمر على أنحاء الجامعة وذهبت للاطمئنان على دهان حوائط المسجد والتجهيزات النهائية ، والله الذى لا إله إلا هو وجدت الأمطار تنهمر على كل أنحاء الجامعة عدا المسجد لم تنزل عليه قطرة واحدة".

وأضاف "نصار"، خلال كلمته فى اللقاء المفتوح مع الشيخ الحبيب الجفرى، اليوم، أن إنشاء مجمع المساجد بجامعة القاهرة كان لصالح العملية التعليمية، مؤكدا أن عدم توافر شروط الطهارة هو السبب الأول لغلق المصليات والزوايا بجامعة القاهرة، مشددا على أن القول بمنع الصلاة بجامعة القاهرة غير صحيح بالمرة.

وأضاف نصار أنه كان هناك طلاب يؤدون الصلاة أمام دورة المياه لعدم وجود مكان يكفى، لذلك قامت الجامعة بتخصيص مكان يتسع طلاب الجامعة، وقال:" عملنا على بناء مسجد وغلق الوزايا"، لافتآ الى أنه تم الاستعانة بأكثر من 40 عالم وبعض من أساتذة الهندسة لتحديد أماكن القبلة، لبناء المسجد.

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