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طفل يبتلع "ربع فرش حشيش" بمنزل أسرته بالدقهلية ويدخل فى غيبوبة تامة

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طفل يبتلع "ربع فرش حشيش" بمنزل أسرته بالدقهلية ويدخل فى غيبوبة تامة طفل يبتلع "ربع فرش حشيش" بمنزل أسرته بالدقهلية ويدخل فى غيبوبة تامة
استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، طفلا فى حالة غيبوبة تامة، وإعياء شديد إثر تناوله مادة مخدرة.

وقال الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إن الطفل "نور غيث" يبلغ من العمر عامًا وشهرين، ويقيم بمركز شربين، تبين بالفحص تناوله ربع فرش حشيش أفغانى الأصل، كانت بمنزل أسرته، ودخل قسم السموم وتم إجراء عملية غسيل معدة له.

وأضاف مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن الأطباء نجحوا فى استخراج باقى الحشيش من معدة الطفل قبل هضمه وتم إدخاله الرعاية المركزة بالمستشفى لتلقى العلاج.


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