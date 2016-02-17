هاشتاج "أنقرة" يتصدر "تويتر" بعد الانفجار الضخم وسط العاصمة التركية

تصدر هاشتاج يحمل اسم "أنقرة" قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى على "تويتر"، وذلك عقب وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة التركية أنقرة، بالقرب من مقر رئاسة الأركان، اليوم الأربعاء.>يذكر أن انفجارا وقع أمام قيادة القوات البحرية التركية فى العاصمة أنقرة، استهدف رتلا لحافلات تقل عسكريين، ما أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 61 آخرين، فيما قال مسئول أمنى تركى، إن الدلائل الأولية لحادث التفجير تشير إلى تورط مليشيات حزب العمال الكردستانى .

وأعلن بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش التركى، مساء اليوم الأربعاء، تعرّض عربات نقل عناصر القوات المسلحة، لهجوم إرهابى، لدى وقوفها عند إشارة مرورية فى شارع إينونو بالعاصمة أنقرة.

الحكومة التركية: ارتفاع عدد قتلى انفجار الحافلة العسكرية فى أنقرة إلى 28

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