ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ7 جثث و35 مصابا

ارتفع عدد ضحايا طريق قنا سوهاج الشرقى لـ7 أشخاص فيما أصيب 35 آخرين، وقام مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف بالدفع بـ12 سيارة إسعاف، لنقل الجثث والمصابين ما بين مستشفيات محافظتى قنا العام وسوهاج.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق الجيش قنا - سوهاج الشرقى، وأفادت الأجهزة الأمنية وقوع تصادم سيارتين أجرة بطريق قنا – سوهاج، ما أسفر عنه مصرع 7 أشخاص من بينهم 4 تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام وجار نقل 22 مصابا إلى مستشفى قنا العام، فيما جارى نقل باقى المصابين والضحايا إلى مستشفيات محافظة سوهاج.

ومن جانبه انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا للاطمئنان على المصابين، وشدد على تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى ونقل الحالات الحرجة التى تحتاج إلى نقلها لمستشفيات أخرى.

ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ4 قتلى و24 مصابا