بالصور..الحبيب الجفرى يؤكد أحقية جامعة القاهرة فى قرار حظر النقاب

أكد الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، أن قضية النقاب لها 3 أبعاد أولها البعد الاجتماعى وثانيها البعد الثقافى وثالثها واقعة الحال التى يعيشها الناس، مشيرا إلى أن جمهور العلماء قالوا إن النقاب ليس بفريضة، من الناحية الشرعية، قائلا: "رأيت حديثا عن معنيين للعورة الجسم والنظر العينين والكفين ليسوا بعورة فى المرأة لكن عورة النظر موجودة ويحرم النظر نعم الرجل لا يجوز له النظر نظرة عيبة للمرأة التى أمامه، مستشهدا بقول الله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".

وأضاف نصار، بكلمته خلال لقاء طلاب جامعة القاهرة اليوم، أن المشكلة عندما نطرح القضايا نختلف حولها، قائلا: "رأيت القائلين إن النقاب عادة بدوية ولا وجود لها بالدين وليس له أصل فى ثقافتنا،وهذا خطأ لأن النقاب موجود فى الشرع وينبغى أن يحترم ذلك، وواجب حال حماية المرأة، إذ أنه يجب أن تغطى المرأة وجهها حتى تهرب من وجود شباب سيئ يتربصون بها فى أحد الشوارع، على سبيل المثال".

وتابع الجفرى: "النقاب فضيلة لمن أراد فعلها، ونحن فى عصر أصبح به الاستقطاب الثقافى مزعج للناس نعيش التطرف فى كل الاتجاهات، الناس تضرروا من شريحة معينة من المسلمين فأصبح على المتدينين دفع الفاتورة وهذا مرفوض نحن مسلمين وما زلنا كذلك"، مؤكدا أن الدكتور جابر نصار ذكر واقعتين فيما يخص النقاب أولهما المنتقبة التى سرقت الأطفلا من قصر العينى وهنا من حقه قولا واحد أن يتخذ القرار بحظر النقاب".

وقال الجفرى: "كيف لمريض أن يعالج ممن لا يعرفه فكيف يسأل عن المخطئ من بين المنتقبات، والواقعة الثانية أن عضوات التدريس بقاعة الدرس عليهن الالتزام بقرار الجامعة فى خلع النقاب بقاعة الدرس ومن حقهن عدم الكشف عن وجوههن خارج قاعات الدرس"، مؤكدا أن ثقافة الاستهزاء بالمنتقبات أصبحت منتشرة وأصبح كثير يقول إنها متخلفة ومن كوكب آخر والغريب أن المطالبين بالحريات يتحدثون عن ذلك وكأن حرية العرى مكفولة السترة ممنوعة".

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