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عدلى منصور ناعياً هيكل: "حزين على فراقه ولكن دا حال الدنيا"

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عدلى منصور ناعياً هيكل: "حزين على فراقه ولكن دا حال الدنيا" عدلى منصور ناعياً هيكل: "حزين على فراقه ولكن دا حال الدنيا"
قال المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق، إنه التقى الكاتب الصحفى الكبير الراحل حسنين هيكل، وكان حريصاً على الاستماع له خلال فترة وجوده برئاسة الجمهورية، مضيفاً أن علاقته بهيكل قديمة منذ شبابه، وكان حريصاً على قراءة مقاله بجريدة الأهرام، فكان له أسلوب متميز، وحصيلة من التجارب الإنسانية لا يستهان بها، مردفاً: "حزين على فراقه ولكن دا حال الدنيا".

وأضاف عدلى منصور، أن "هيكل عالم كبير، وأستاذ فى الصحافة، صنع من الأهرام مدرسة صحفية لها مذاقها الخاص"، موضحاً أنه عاصر أحداث كبيرة جداً، وتعامل مع رؤساء وزعماء سواء فى أو خارجها، كانوا يشكلوا له حصيلة لا يستهان بها من المعلومات، وكان له أسلوب متميز فى كتابته.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هيكل عندما كان معه فى لقائه الأول، كان يسأله :"انت عامل ايه بعد ما قُذف بك هنا؟"، ورد عليه:" أكتشف موضعى"، لافتاً إلى أن هيكل كان لديه قدرة على وزن المسائل بميزان نادر.


>بالصور.. الإمام الأكبر لعدلى منصور: دورك الوطنى سيظل محفورا فى ذاكرة التاريخ

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