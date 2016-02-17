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الجفرى: "الخروج على الحاكم حرام ما لم نر كفرا بواحا"

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الجفرى: "الخروج على الحاكم حرام ما لم نر كفرا بواحا" الجفرى: "الخروج على الحاكم حرام ما لم نر كفرا بواحا"
أكد الحبيب على الجفرى، أن الشريعة الإسلامية تحرم الخروج على الحاكم ما لم نر كفرا بواحا، قائلا: "كثر الكلام عن هذا الموضوع وأحترم الشريعة وأعلم أن هذا الكلام لا يعجبكم".

وأضاف الجفرى، بكلمته خلال لقاء طلاب جامعة القاهرة اليوم، أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، مؤكدا أن الثورة سهلة لكن الإصلاح صعب، وأن الإصلاح أن تعمل 30 سنة وأولادك يجنون ثمار ذلك.

وتابع الجفرى، أن مؤسسة الأزهر باقية رغم أنف الحاقدين والمهاجمين، مشيرا إلى أن مليار مسلم حول العالم بالنسبة لهم هى الأزهر.

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (1)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (2)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (3)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (4)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (5)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (6)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (7)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (8)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (9)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (10)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (11)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (12)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (13)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (14)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (15)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (16)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (17)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (18)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (19)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (20)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (21)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (22)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (23)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (24)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (25)

ندوة الحبيب على الجفرى بجامعة القاهرة (26)


>- بدء لقاء مفتوح للحبيب على الجفرى مع طلاب جامعة القاهرة

- جابر نصار: طاردت الحبيب الجفرى لمدة 3 شهور..وندوته بجامعة القاهرة بلا سقف

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