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بالصور.. طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ويصيبه ب20غرز بالدقهلية

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بالصور.. طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ويصيبه ب20غرز بالدقهلية بالصور.. طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ويصيبه ب20غرز بالدقهلية
أصيب طالب بجرح قطعى فى الوجه، بعد تعدى زميله عليه بسلاح أبيض داخل المدرسة وفر هاربا بالدقهلية.

شهدت مدرسة احمد لطفى السيد بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، حادث مأساوى بعد قيام الطالب ( طارق م ا. ا ) بالصف الثاني الثانوي بالاعتداء على زميله إيهاب السيد البربري بسلاح أبيض ( كتر) مما أدى الى إصابته بجرح قطعى فى الوجه وفر هاربا خارج المدرسة ولم يتمكن أفراد أمن المدرسة والمدرسين الإمساك به.

على الفور قام عدد من الطلاب بحمل زميلهم وتوجهوا إلى مستشفى السنبلاوين العام ، واستلزم الجرح عمل عشرين غرزة فى الوجه والرقبة والجبين.

وأشار الطالب المصاب أنه أثناء الفسحة كان يقف أمام (الكانتين) لشراء بسكوت وشيبسي وفوجئت بالطالب يستخرج الكتر ويضربني فى وجهي، واضاف اسلام شقيق الطالب المجني عليه بان بعض زملاء شقيقه اتصلوا عليه ليخبروه بان شقيقه غارق فى دماءه.

وقال لم اتحمل شكل الجرح واضطريت ان اقوم بعمل جراحة تجملية حتى لا تترك اثر فى الوجه ، وطالب شقيقه باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة حق شقيقه.

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الطالب (3)
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