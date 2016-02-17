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مصرع شاب إثر انهيار جدار منزله بالبحر الأحمر‎

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مصرع شاب إثر انهيار جدار منزله بالبحر الأحمر‎ مصرع شاب إثر انهيار جدار منزله بالبحر الأحمر‎

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه مساء اليوم الأربعاء، بعد انهيار جدار منزله عليه بمنطقة حجر الأساس بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بجنوب البحر الأحمر للانتقال لموقع الحادث لمعاينة الجثة التي انتشالها من بين حطام الجدران المنهار، وندب الطبيب الشرعى من مدينة القصير لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ​.​

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد مصرع شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، جراء انهيار جدار منزل عليه، أثناء خروجه من المنزل، حيث انهار علي المجني عليه  الجزء الاعلى من باب المنزل.

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