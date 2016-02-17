بالفيديو #ليلة_الأبطال - صلاح ينفعل على بيروتي بسبب قتل هجمة واعدة .. وزميله يعتذر

انفعل محمد صلاح جناح روما على زميله دييجو بيروتي بسب قتل هجمة واعدة في لقاء الفريق ضد ريال مدريد يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي يشارك فيها صلاح بشكل أساسي.

ومرر صلاح الكرة لبيروتي في منتصف الملعب وركض بسرعته نحو منتصف ملعب ريال مدريد لينتظر الكرة في المساحات الخالية التي يتميز فيها.

وتباطأ الجناح الأرجنتيني حتى انقطعت منه الكرة لينفعل صلاح بشدة في الدقيقة 41.

وأظهرت الكاميرات اعتذار بيروتي لصلاح بعد ضياع هذه الهجمة الواعدة.

ويلعب صلاح بجوار الثنائي ستيفان الشعراوي و بيروتي في الخط الأمامي لروما.

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