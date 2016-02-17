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#ليلة_الأبطال - سلجادو: صلاح أزعج مارسيلو كثيرا بسرعته

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#ليلة_الأبطال - سلجادو: صلاح أزعج مارسيلو كثيرا بسرعته #ليلة_الأبطال - سلجادو: صلاح أزعج مارسيلو كثيرا بسرعته

يرى ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد السابق أن محمد صلاح جناح روما أزعج الفريق الملكي بسرعته خلال الشوط الأول من لقاء الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلجادو ضمن تحليله لأحداث الشوط الأول من اللقاء لشبكة Bein sports: "عندما يركض صلاح بهذه السرعة الكبيرة فأنه شكل إزعاجا كبيرا لمارسيلو".

وأضاف "روما بإمكانه أن يسجل في الشوط الثاني، فصلاح وستيفان الشعراوي يشكلان خطرا كبيرا في الهجمات المرتدة".

ويلعب صلاح في الخط الأمامي مع الشعراوي ودييجو بيروتي.

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