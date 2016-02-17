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بالصور.. تعليم الوادى الجديد يختتم مسابقة الإلقاء الشعرى للطلاب بالفرافرة

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بالصور.. تعليم الوادى الجديد يختتم مسابقة الإلقاء الشعرى للطلاب بالفرافرة بالصور.. تعليم الوادى الجديد يختتم مسابقة الإلقاء الشعرى للطلاب بالفرافرة
نظم قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ختام مسابقة الإلقاء الشعرى ومسرحة المناهج على مستوى المحافظة بمدينة الفرافرة، بحضور عاطف العجمى مستشار الأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم ومجدى حافظ موجه عام التربية الاجتماعية بالقطاع حيث تم استعراض المواهب الأدبية والشعرية المشاركة فى المسابقة.

وقال الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح صحفى، إن المسابقة تنظم لأول مرة بمدينة الفرافرة وشارك فيها 22 طالبا وطالبة من مركزى الخارجة وباريس و12 طالبا وطالبة من مركزى الداخلة وبلاط و10 طلاب من مركز الفرافرة.

ختام-مسابقة-الإلقاء-الشعري-ومسرحة-المناهج-(1)

ختام-مسابقة-الإلقاء-الشعري-ومسرحة-المناهج-(2)

ختام-مسابقة-الإلقاء-الشعري-ومسرحة-المناهج-(3)
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