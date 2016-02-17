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تحرير 12 محضرًا تموينيًا فى حملة بشرم الشيخ

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تحرير 12 محضرًا تموينيًا فى حملة بشرم الشيخ تحرير 12 محضرًا تموينيًا فى حملة بشرم الشيخ
شنت مديرية والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة على مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على الالتزام بالقرارات التموينية من عدمه، والاستعدادات لمؤتمر الكوميسا.

وقال المهندس علاء الدين خريبة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محاضر تموينية بواقع 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية التموينية لمخبز بلدى حى النور و4 محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى، بجانب محضر لمخبز سياحى شامى وأفرنجى (عباد الرحمن) بحى النور بشرم الشيخ، لتجميعه عدد 2 شيكارة دقيق منظومة×50 كيلو جرامًا، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأوضح خريبة، أن الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور الوزير بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية العامة والمخابز ومحطات الوقود وتعبئة البوتاجاز، وكذا مستودعاتها والبقالين التموينيين بالمحافظة.

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مصر 365

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