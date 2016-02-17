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بالفيديو والصور.. رابطة نساء الجنوب تطالب بمحاكمة تيمور السبكى

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أصدرت رابطة نساء الجنوب بياناً، تستنكر فيه التصريحات التى أدلى بها "تيمور السبكى"، وتعرض خلال تصريحاته لنساء الصعيد فى شرفهن وعرضهن.

وطالب البيان الذى ألقته صافيناز محمد، رئيس رابطة نساء الجنوب، فى مؤتمرها الذى عقد مساء اليوم، الأربعاء، بقاعة نادى المعلمين، بمحاكمة تيمور السبكى، بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، والسب والقذف فى حق نساء صعيد ورجالهم المغتربين، مطالبا غرفة صناعة الإعلام، بوقف البرنامج نهائيا، حيث إن قرار الوقف 15 يوماً قرار غير عادل ومهين، ولا يتناسب مع الحدث الذى تسبب فى إهانة نساء مصر، الأمر اذى أثار هالة كثيفة من الريبة بين أبناء ورجال الصعيد ونسائهن وبناتهن، وذلك حتى يتم محاسبة كل من تطاول وأساء وخدش الحياء وازدراء القيم والأخلاق الدينية وسب وقذف الحرائر من نساء مصر الأشراف وخص منهن نساء الدلتا والصعيد.

وأشار البيان إلى أن البيئة المجتمعية للصعيد والحرمان والتهميش من قبل الحكومات السابقة فرضت قيوداً على النساء بصعيد مصر، تسببت فى حرمانها أو منعها من أخذ الفرصة التى تستحقها، فهذا لن ينفى عن نساء الصعيد كدهن واجتهادهن وبراعتهن، وعلى الرغم من هذا التهميش على قلة حضور النساء فى المشهد العام، وعلى الرغم من الإطاحة بالمرأة الصعيدية بالعديد من المعوقات، إلا أنه لا يعنى ذلك أن جنوب مصر لا يوجد به رموز نسائية مؤثرة، لأن المرأة الصعيدية استطاعت أن تثبت للعالم قدرتها على النجاح، وأن تكسر قيود مجتمعها، الذى تفتخر بالانتساب إليه.

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>- مقدم بلاغات أهالى الصعيد ضد تيمور السبكى: قرار ضبطه يمنع الخوض فى الأعراض

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مصر 365

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