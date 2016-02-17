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علاء حسانين يعقد جلسة لطرد الجن من منازل قرية ميدوم المحترقة ببنى سويف

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علاء حسانين يعقد جلسة لطرد الجن من منازل قرية ميدوم المحترقة ببنى سويف علاء حسانين يعقد جلسة لطرد الجن من منازل قرية ميدوم المحترقة ببنى سويف
عقد علاء حسانين، جلسة لطرد الجن من خمسة منازل احترقت دون سبب بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونشر"اليوم السابع" تحقيقات عن تلك المنازل المحترقة، وأقوال الأهالى.

عشرات السيارت والدراجات البخارية، كانت فى استقبال علاء حسانين عند مدخل القرية على الطريق الصحراوى الغربى " القاهرة، أسيوط" بينما انتظره مئات الرجال والسيدات والشباب عند مدخل القرية. وبدأ جولته بجلسة مع أصحاب المنازل، فى حضور نائب مجلس الشعب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز الواسطى بدوى النويشى، حيث استمع الشيخ علاء لقصص ومأساة الأهالى مع منازلهم المحترقة.

قال فوزى عقل أحد أصحاب المنازل، إنه شاهد بعينيه احد جيرانه والنيران تشتعل فى ملابسه، فيما سرد بقية الأهالى مدى المعاناة التى يعانيها الأطفال وخوفهم من دخول الحمام بسبب رعبهم من وجود جن بالقرية، على حد قولهم، واتهم البعض الجن بأنه المتسبب فى ذلك.

ثم انتقل حسانين بصحبة النائب بدوى النويشى ، الى منزل سيد رجب ، وشاهد الخسائر، وبعدها وصل إلى منزل فوزى عقل. بدأ حسانين بجلب القليل من المياه داخل إناء وقرأ القليل من آيات القران، وبعض الأدعية، وسكب المياه فى إطراف الجدران وعلى بعض الأثاث ، وأكد أن الجن ولن يعود مرة أخرى.

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مصر 365