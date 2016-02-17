ليلة_الأبطال - أبو تريكة: هذا هو الفارق بين روما جارسيا وسباليتي

أوضح محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية الفارق بين مستوى فريق روما الذي يضم محمد صلاح في فترة رودي جارسيا وفترة لوتشانو سباليتي.

أبو تريكة يتواجد في ملعب الأوليمبيكو لتحليل مباراة روما وريال مدريد ضمن ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد الملكي.

وقال أبو تريكة في تصريحات لقناة Bein sports قبل اللقاء: "سباليتي أدخل فكر جديد على روما، وقدم تنوعا خططيا، على عكس جارسيا الذي قدم أداء جامدا يحفظه الجميع".

وأضاف "سباليتي حقق أربعة انتصارات متتالية لكنه الآن أمام اختبار كبير بملاقاة ريال مدريد".

#ليلة_الأبطال - أبو تريكة: سباليتي دعم صلاح بالشكل الأمثل