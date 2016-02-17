مارك زوكربيرج يستعين بـ 16 حارساً والجيران منزعجون

استخدم مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg أخيراً 16 حارساً لحماية منزله في بالو ألتو، كاليفورنيا، والذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار. الأمر يبدو غريباً، بما أن مؤسس فيس بوك قد تصدّر عناوين الصحف عندما حصل على أول حارس شخصي له في العام 2011.

تقول التقارير أن رجل الأعمال الشاب قلق جداً هذه الأيام بشأن أمنه كما أمن عائلته، لهذا السبب يعمل حراسه ضمن نوبات الليل والنهار. وأفاد تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية بأن زوكربيرغ Zuckerberg قد اتخذ الإجراءات الأمنية الجديدة بعد تلقيه تهديدات عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة Page Six عن مصدر لم تذكر اسمه، أن مارك Mark يلامس مئات الملايين من الناس، و جميع المدراء التنفيذيين يتلقون التهديدات ويأخذونها على محمل الجد. وبما أن فيس بوك أعلن عن أنه أصبح لديه 1.56 بليون مستخدم الشهر الماضي، فطبيعي أن يتلقى التهديدات أكثر من غيره.

لكن الغضب لا يجتاح من يهدد المليونير الشاب هذه الأيام فقط، بل يجتاح السكان الذين يعيشون بالقرب من منازله المتعددة، خصوصاً منزل Liberty Hill، سان فرانسيسكو، الذي يبعد حوالي 30 ميلاً من مدينة بالو ألتو، حيث أنهم يشكون من الإجراءات الأمنية التابعة له في الأسابيع الأخيرة.

وفي رسالة مكتوبة من قبل أحد جيرانه، اتهم فيها الأخير زوكربيرج Zuckerberg بالسماح لحراسه بشكل دائم و غير قانوني باحتلال مركزي مواقف سيارات رئيسيين في المنطقة، وأن الحراس حثوا الجيران على الإبلاغ عن أي سيارات تأتيهم في زيارة لكي يسمح لها بالدخول، إلا أن متحدثاً باسم مؤسس فيس بوك نفى أن يكون وقوف السيارات غير قانوني.

ويعد زوكربيرغ Zuckerberg من أغنى أثرياء العالم بثروة تبلغ 47 مليار دولار بينما هو لم يتخط بعد سن الأربعين.

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