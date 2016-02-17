إيمان تكرّم ديفيد بوي على طريقتها الخاصة في يوم الحب

نشرت العارضة المعتزلة وزوجة المغني ديفيد بوي David Bowie، إيمان Iman، صورة على إنستقرام كرّمت فيها زوجها الراحل على طريقتها الخاصة قبل ساعات قليلة فقط من توجيه ليدي غاغا Lady Gaga تحية إلى روح النجم على مسرح حفل "غرامي" ليل الإثنين. ارتدت أرملة الراحل في الصورة كنزة كتب على ظهرها اسم Bowie مع تطريز لطيور ملونة وقلب أحمر.

وعلى الرغم من التكهنات، قررت إيمان Iman عدم حضور حفل "غرامي" 2016 ، ولكن لا شك أنها شاهدت أداء ليدي غاغا Lady Gaga الرائع، حيث استوحت النجمة إطلالة الراحل نفسها العائدة إلى فترة السبعينيات، بالإضافة إلى أزيائه ومكياج وجهه، حتى باتت تشبهه إلى حدّ كبير شكلاً وأداء.

ويوم الأحد الفائت، عاشت زوجة المغني البريطاني أول يوم حب وحيدة منذ 23 عاماً من دون زوجها، فأرسلت رسالة شكر لـ 370 ألف متتبّع على إنستقرام، قالت فيها: "عيد يوم حب سعيداً. شكراً لكم جميعاً لدعمكم وصلاتكم وحبّكم."

ليدي غاغا ترسم وشم ديفيد بوي على جسدها