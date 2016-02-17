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أرزة الشدياق تنفي شائعة إيقاف برنامجها وتقول: لم أحلّ مكان رابعة الزيات

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أرزة الشدياق تنفي شائعة إيقاف برنامجها وتقول: لم أحلّ مكان رابعة الزيات أرزة الشدياق تنفي شائعة إيقاف برنامجها وتقول: لم أحلّ مكان رابعة الزيات

الأربعاء 17-02-2016 18:28

بيروت_ هيام بنوت

نفت أرزة الشدياق في إتصال مع "سيدتي نت" الشائعة التي تحدثت عن توقف برنامجها "حلوة منك" الذي يعرض على شاشة "الجديد"، وقالت" البرنامج لم يتوقف. ولا أعرف ما هي الخلفيات التي تقف وراء نشر هذا الخبر.".
وتتابع "استيقظت اليوم صباحاً وبدأ الإعلاميون يتصلون بي ويسألونني عن مدى صحة خبر إيقاف برنامجي، وأنا أقوم بنفيه. وأنا الآن استعد لتصوير حلقة، كما أنني بصدد التحضير لحلقة جديدة منه".
وأكدت أرزة أن البرنامج يحقق نسبة مشاهة عالية، وأوضحت "أحدهم غرّد لـ رابعة الزيات على "تويتر": "مبسوطة يا رابعة. تم ايقاف برنامج أرزة"، مع أنني لم أحل ّمكان رابعة وبرنامجي مختلف تماماً عن برنامجها. برنامجي كوميدي وبرنامجها "توك شو". وبصراحة أنا زعلت لانه تمّ إيقاف برنامجها".
وعن القطبة المخفية في الربط بينها وبين رابعة قالت أرزة " فانز رابعة "ماخد على خاطرهن".
وتابعت أرزة "برنامجي يحقق أصداءً جيدة، وأي مكان أقصده يقول لي الناس "حلوة منك"، وأنا سعيدة به، وكذلك الضيوف، وكل حلقة تكون أفضل من تلك التي سبقتها. هناك أشياء بحاجة الى تصحيح وعند عرض كل حلقة نجري نقداً ذاتياً من أجل تطويره"
يشار إلى أن ضيوف اليوم من برنامج "حلوة منك" الشيف أنطوان وطارق سويد وراشيل نخّول".

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سيدتي