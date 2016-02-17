بالتفاصيل: هكذا تقدّم كينان أميرزالي أوغلو بطلب الزواج من سنيم كوبال

أثبت النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بـ إيزيل أنّه رجل فائق الرومانسية، حين اختار يوم الحب في 14 فبراير لطلب يد حبيبته الممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بـ نور للزواج.

ورافقت كينان في زيارته الرسمية عائلته وعمته أوزغي أميرزالي أوغلو في ثلاث سيارات إلى منزل عروسه في منطقة " أتشيبادم "، حيث كانت عشرات وسائل الإعلام التركية بانتظارهم.

وكان كينان قد صارح حبيبته سنيم كوبال برغبته في الزواج بها لأول مرة ليلة رأس السنة، إلا أنه اختار طلبها رسمياً مع عائلته في حفل خطوبة في مساء يوم الحب، واستمر الحفل ساعتين كاملتين، واقتصر على الأهل وصديقات العروس المقربات.

يوم الحب مع كينان وسنيم أبيض وأسود

وسبق الزيارة في صباح يوم الحب لقاء الثنائي كينان وسنيم لتناول الإفطار معاً، ومناقشة زيارة كينان وعائلته الرسمية لطلب يدها رسمياً كخطوة ضرورية تسبق حفل زفافهما في مساء 21 أيار المقبل.

ونشر العروسان صورة لهما في عيد الحب باللونين الأبيض والأسود، وهما في قمة سعادتهما، واعتبرا اليوم من أجمل أيام حياتهما المشتركة. وعلقت الصحافة التركية بنسخها الورقية بعناوين، من قبيل: حب كينان وسنيم بالأبيض والأسود.

ساعتان مدة مكياج العروس وتسريحتها

ورافقت سنيم إلى الصالون صديقتها المقربة الممثلة بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بـ نسرين في (الرحمة) لوضع لمسات مكياج خاصة وتسريحة شعر، حيث مكثتا ساعتين كاملتين.

وارتدت العروس حذاء عصرياً من ماركة (جوشوا ساندرز- Joshua Sanders) يبلغ ثمنه (393) دولاراً.

وبهذه المناسبة، ارتدى كينان حسب التقاليد بدلة رسمية بربطة عنق أنيقة جداً، وارتدى لأول مرة دبلة الخطوبة في حفلهما العائلي، ونادراً ما يحب كينان ارتداء بدلات رسمية، إذ يفضل الجينز والملابس السبور والكاجوال في حياته العامة والخاصة.

هل وضعت العروس سنيم الملح في قهوة عريسها كينان؟

وعند خروج كينان أميرزالي أوغلو وعائلته منزل سنيم، سألته الصحافة التركية: "هل وضعت عروسك سنيم الملح في قهوتك؟"، إلا أنه لم يجبهم عن هذا السؤال سوى بضحكة كبيرة، ومضى من دون الحديث مع وسائل الإعلام الحاضرة لرصد كافة تفاصيل حفل خطوبة الثنائي الرومانسي الأشهر في تركيا لعامي 2015- 2016.

والتقاليد في تركيا تفرض على العروس التي تطلب رسمياً أن تضع كمية كبيرة من الملح في فنجان عريسها، فإن شربه كله وتحمله، فذلك دليل على قوة حبه لها.

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