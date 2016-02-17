رحيل برج فازليان عميد المسرح اللبناني

توفي المخرج المسرحي الكبير برج فازليان عميد المسرح اللبناني، مساء الإثنين عن عمر يُناهز التسعين عاماً، تاركاً وراءه مسيرة حافلة بالأعمال الخالدة، بخاصّة كونه ساهم في رفع مستوى التمثيل والإخراج المسرحي والسينمائي اللبناني.

تجدر الإشارة أنّ برج فازليان مخرج وممثل لبنانيّ أرمنيّ الأصل، من مواليد إسطنبول في تركيا عام 1926، وتلقّى دراسته فيها. وفى سن الـ ١٨، إستهواه الفن المسرحيّ فدرس الإخراج والتمثيل في "أكاديميّة المسرح الخاصّة" في إسطنبول. ليُسافر إلى لبنان عام ١٩٥١، ليتحوّل إلى واحد ممن اسهموا في رفع مستوى التمثيل والاخراج المسرحي والسينمائي اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم بحسب كلمة وزير الثقافة روني عريجي الذي نعى الفقيد في بيان رسميّ مُعتبراً أنّ لبنان خسر قامة فنيّة رائعة.

برج فازليان قدّم أكثر من 160 مسرحية للمسرح اللبناني، كما قدّم مسرحيات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والأرمنية، وأولى مسرحياته كانت الأغلاط ١٩٦٤ ثم لعبة الاختيار ١٩٦٥ عمل مع الرحبانية بمسرحيات بياع الخواتم- الشخص- فخرالدين، ووقّع أعمال كبار فنّاني لبنان من بينهم شوشو ونبيه أبو الحسن وصباح ووديع الصافي ووليد غلميّة وكركلا...

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 18 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة كاتدرائية القديس كريكور المنور في كاثوليكيّة الأرمن الأرثوذكس – أنطلياس ثمّ يوارى الثرى في مدافن العائلة في برج حمود.

تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت 19 و 20 الجاري إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم الأحد 21 الجاري إبتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالة "كربيس وآريك نطاريان" في كنيسة مار نيشان، زقاق البلاط، مقابل السراء الحكومي.