بالفيديو – ميسي التاريخي يقود برشلونة للتحليق في صدارة الدوري الإسباني

(إفي): واصل قطار برشلونة انطلاقته القوية نحو الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما عاد بفوز كبير بنتيجة (1-3) من عقر دار مضيفه سبورتنج خيخون، وذلك خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 بسبب مشاركة الفريق الكتالوني في مونديال الأندية في شهر ديسمبر الماضي.

وأقيمت المباراة على ملعب "المولينون" معقل سبورتنج خيخون.

حملت ثلاثية البلوجرانا توقيع كل من ليونيل ميسي، ثنائية في الدقيقتين 25 و31 ، ولويس سواريز في الدقيقة 67.

بينما أحرز كارلوس كاسترو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 27.

ونجح ليونيل ميسي نجم برشلونة في أن يكون أول لاعب يسجل 301 هدفا في تاريخ الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة يواصل برشلونة التحليق في الصدارة منفردا بعدما رفع رصيده للنقطة 60 ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه قطبي العاصمة، أتلتيكو مدريد، لست نقاط، والريال الثالث لسبع نقاط.

وواصلت الكتيبة الكتالونية سلسلة مبارياتها دون معرفة طعم الهزيمة للمباراة الـ31 على التوالي في جميع البطولات، والسابعة عشر في الليجا، منذ آخر هزيمة تجرعتها على يد إشبيلية بنتيجة (2-1) يوم 3 أكتوبر الماضي في الجولة السابعة.

بدأ البلوجرانا المباراة بضغطه المعتاد وأطلق الكرواتي إيفان راكيتيتش تسديدة قوية من أمام المنطقة ابتعدت قليلا عن القائم الأيمن لمرمى خيخون.

رد أصحاب الأرض بهجمة مرتدة سريعة قادها الشاب الين هاليلوفيتش، المعار من صفوف الفريق الكتالوني، قبل أن يمرر لأليكس مننديز الذي سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لكلاوديو برافو.

وكادت الدقيقة 20 أن تحمل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة بعدما استلم لويس سواريز تمريرة سحرية من نيمار وضعته في مواجهة حارس سبورتنج إيفان كويار إلا أنه سدد الكرة في جسده.

إلا أن التقدم جاء بعدها بخمس دقائق عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك على يمين كويار، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعا بهدف التعادل بعد هجمة منظمة لتنتهي الكرة في اليسار عن مننديز الذي لعب كرة أرضية رائعة مرت من الجميع ووجدت كارلوس كاسترو ليضعها في الشباك.

وأسفر التعاون بين سواريز وميسي عن الهدف الثاني للبلاوجرانا الذي أحرزه البرغوث، بعدما لعب كرة بينية داخل منطقة الجزاء لسواريز ليستلم الكرة ويعيدها للأرجنتيني الذي سدد بخارج وجه القدم بشكل رائع في الشباك في الدقيقة 31، ليرفع رصيده من الأهداف في الليجا لـ15.

وواصل الفريق الكتالوني المد الهجومي وكاد يتقدم بثالث الأهداف بعد كرة مشتركة أيضا بين سواريز وميسي الذي استلم تمريرة الأول من داخل المنطقة ليسدد كرة قوية تألق كويار في إبعادها لترتد لنيمار الذي لعب كرة ماكرة ساقطة لكن القائم الأيسر تصدى له.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر سواريز كرة بينية رائعة لنيمار الذي تقدم داخل المنطقة وراوغ دفاع خيخون بمهارة قبل أن يسدد كرة يسارية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى اصحاب الأرض.

مرت بقية الدقائق دون جديد ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الـ45 دقيقة الأولى.

بدأ الشوط الثاني بهدوء نسبي مع بعض الهجمات غير المؤثرة من جانب لاعبي برشلونة، حتى كاد سواريز أن يحرز الهدف الثالث بعد تمريرة بينية من ميسي خلف دفاعات أصحاب الأرض ليلعب الأول الكرة من فوق الحارس ولكن الدفاع أبعدها ليستلمها نيمار ويلعب كرة مقصية ولكنها علت المرمى.

وطالب لاعبو سبورتنج بركلة جزاء بداعي عرقلة هاليلوفيتش داخل المنطقة من جانب أردا توران إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعبة دون احتساب شيء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بداعي عرقلة نيمار داخل المنطقة، انبرى لها سواريز ولكنه أهدرها بعدما تصدى لها كويار ببراعة، ليعود نفس اللاعب ويعوض إخفاقه بالهدف الثالث بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وراوغ مدافعي خيخون قبل أن يسدد كرة يسارية في أقصى الزاوية اليمنى اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

ورفع سواريز بذلك رصيده من الأهداف لـ24 في صدارة الترتيب وبفارق 3 أهداف عن ملاحقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

واصل برشلونة عزفه المنفرد في الشوط الثاني وكاد يضيف رابع الأهداف بعد تمريرة طويلة من ميسي لتوران داخل المنطقة ليلعب كرة قوية مرت من أمام الجميع.

خيم الهدوء على ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء ولم تكن هناك محاولات حقيقية على أي من المرميين ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

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