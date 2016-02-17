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التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج

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التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج
استدعت منذ قليل نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد أباظة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، اليوم الأربعاء، أمين الشرطة "مدحت.ه" المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج، وفور وصول المتهم النيابة تم عرضه على المجنى عليها وزوجها وسط مجموعة من الأشخاص وتمكنا من التعرف عليه فى 3 مرات عرض.

وأمرت النيابة باستدعاء الطفل "يوسف" نجل المجنى عليها البالغ من العمر 8 سنوات، للاستماع لأقواله غدا الخميس، كما قامت بصرف المجنى عليها وزوجها من سرايا النيابة وجارٍ التحقيق مع أمين الشرطة.

وأكد مصدر قضائى، أن زوج المجنى عليها سلم النيابة عددا من أرقام الهواتف المجهولة التى تلقى منها تهديدات للتنازل عن المحضر.

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مصر 365

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