مصرع شاب إثر انهيار جدار منزل بـ"الشلاتين" جنوب البحر الأحمر

لقى شاب مصرعه جراء انهيار جدار منزل بمدينة "الشلاتين" جنوب البحر الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى وفى انتظار وصول الطبيب الشرعى من مدينة القصير للتصريح بدفنه.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 25 عاما، جراء انهيار جدار منزل عليه، أثناء خروجه من المنزل، حيث أنهار علية الجزء الأعلى من باب المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وبإخطار نيابة جنوب البحر الأحمر أمرت باستدعاء الطبيب الشرعى، قبل التصريح بالدفن، ومازالت الجثة محل الواقعة فى انتظار وصول الطبيب الشرعى من مدينة القصير.

فيما اكد أحد أصدقاء الشاب المتوفى، أنه كان من المقرر أن يعقد حفل قرانه بعد غدا الجمعة.