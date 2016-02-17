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الإمارات تدين تفجير أنقرة الإرهابي

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الإمارات تدين تفجير أنقرة الإرهابي الإمارات تدين تفجير أنقرة الإرهابي

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة التفجير الارهابي الذي استهدف حافلات عسكرية قرب البرلمان ومبان حكومية ومقر الجيش التركي في العاصمة أنقرة اليوم وأسفر عن مقتل واصابة العشرات.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. تضامن دولة الإمارات مع تركيا انطلاقا من موقفها الثابت و الراسخ نبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وشدد سموه على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

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