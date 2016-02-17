أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو| أبو تريكة: المصريون والعرب وراء «صلاح» في مباراة فريقه أمام ريال مدريد

Google+ Print
فيديو| أبو تريكة: المصريون والعرب وراء «صلاح» في مباراة فريقه أمام ريال مدريد فيديو| أبو تريكة: المصريون والعرب وراء «صلاح» في مباراة فريقه أمام ريال مدريد

أرشيفية

ساند النجم المصري محمد أبوتريكة مواطنه محمد صلاح، جناح روما، أثناء تواجده في ملعب الأولمبيكو لمتابعة مباراة روما وريال مدريد بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

جاءت تصريحات أبوتريكة في مداخلة مع محللي ستديو «beIN SPORTS» قبل انطلاق مباراة ذئاب روما والريال، من قلب ملعب الأولمبيكو.

وقال أبو تريكة قبل انطلاق المباراة: “بالطبع أنا مساندا لصلاح، وأتمنى أن يؤدي مباراة طيبة في حال مشاركته، فقد عانى بعد الإصابة كثيرا واجتهد لكي يعود لمستواه المعهود”.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب السابق: “منذ قدومي للعاصمة الإيطالية اليوم وأنا أقابل مساندين ومشجعين لصلاح، سواء من العرب أو المصريين”.

واختتم أبو تريكة: “لوتشانو سباليتي غير الكثير في تكتيك روما بعد توليه المسئولية خلفا لرودي جارسيا، وأدخل فكرا جديدا، وبمتابعتي له فإنه لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن صلاح ودوره وتأثيره مع الفريق، وهذا رائع لأن اللاعب بعد الإصابة يحتاج لمساندة المدرب، ويحتاج لاكتساب ثقة المدرب، وبالإضافة للتغير الذي أدخله المدرب الجديد على الذئاب بعد التقليدية التي كان يبدو بها سابقه، فهذا يثبت أن صلاح قادر على التأقلم مع اي مدرب وأي فكر فني، وهذا جيد لأن الموهبة تحتاج دائما للتطوير، وصلاح يطور من نفسه دائما”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات