فيديو| أبو تريكة: المصريون والعرب وراء «صلاح» في مباراة فريقه أمام ريال مدريد

ساند النجم المصري محمد أبوتريكة مواطنه محمد صلاح، جناح روما، أثناء تواجده في ملعب الأولمبيكو لمتابعة مباراة روما وريال مدريد بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

جاءت تصريحات أبوتريكة في مداخلة مع محللي ستديو «beIN SPORTS» قبل انطلاق مباراة ذئاب روما والريال، من قلب ملعب الأولمبيكو.

وقال أبو تريكة قبل انطلاق المباراة: “بالطبع أنا مساندا لصلاح، وأتمنى أن يؤدي مباراة طيبة في حال مشاركته، فقد عانى بعد الإصابة كثيرا واجتهد لكي يعود لمستواه المعهود”.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: “منذ قدومي للعاصمة الإيطالية اليوم وأنا أقابل مساندين ومشجعين لصلاح، سواء من العرب أو المصريين”.

واختتم أبو تريكة: “لوتشانو سباليتي غير الكثير في تكتيك روما بعد توليه المسئولية خلفا لرودي جارسيا، وأدخل فكرا جديدا، وبمتابعتي له فإنه لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن صلاح ودوره وتأثيره مع الفريق، وهذا رائع لأن اللاعب بعد الإصابة يحتاج لمساندة المدرب، ويحتاج لاكتساب ثقة المدرب، وبالإضافة للتغير الذي أدخله المدرب الجديد على الذئاب بعد التقليدية التي كان يبدو بها سابقه، فهذا يثبت أن صلاح قادر على التأقلم مع اي مدرب وأي فكر فني، وهذا جيد لأن الموهبة تحتاج دائما للتطوير، وصلاح يطور من نفسه دائما”.

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