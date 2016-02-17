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جمهور الجزائر يحتفل بفوز فلسطين الأوليمبي على منتخب بلاده

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جمهور الجزائر يحتفل بفوز فلسطين الأوليمبي على منتخب بلاده جمهور الجزائر يحتفل بفوز فلسطين الأوليمبي على منتخب بلاده

احتفلت جماهير الجزائر بانتصار منتخب فلسطين الأولمبي على نظيره الجزائري بهدف في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الجزائرية يوم الأربعاء.

وسجل أحمد أبو ناهية هداف الفلسطيني هدف المباراة بعد هجمة في الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله جابر مررت بعرضية داخل منطقة جزاء الجزائر حولها المهاجم الفلسطيني بتسديدة في الشباك.

واحتفل جمهور الجزائر المحتشد داخل الاستاد بهدف المنتخب الفلسطيني في شباك فريقه.

ولم يلتق المنتخبين منذ 2005 في بطولة كأس فلسطين للشباب والتي فاز بها محاربي الصحراء بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق الفلسطيني.

شاهد - فرحة جمهور الجزائر بهدف فلسطين

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