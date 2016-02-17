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تمريرات مالودا تقود دجلة ' الأجنبي ' لإسقاط الجيش بهدفين

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تمريرات مالودا تقود دجلة ' الأجنبي ' لإسقاط الجيش بهدفين تمريرات مالودا تقود دجلة ' الأجنبي ' لإسقاط الجيش بهدفين

تألق النجم الفرنسي فلوران مالودا جناح وادي دجلة وقاد فريقه للفوز بهدفين نظيفين على حساب طلائع الجيش في مباراة الجولة 19 للدوري المصري يوم الأربعاء.

وصنع مالودا الهدف الأول من ركلة ثابتة في الدقيقة 34 حولها مصطفى جلال من الوضع طائرا بالرأس في الشباك.

وللمباراة الثانية ينجح مالودا في صناعة هدفا لفريقه إذ صنع هدف محمود علاء في شباك الزمالك في الجولة السابقة.

ومن ركلة ثابتة في الدقيقة 86 حولها مالودا طويلة إلى جونيور مابوكو الذي راوغ ومرر كرة عرضية حولها ستانلي أوهاووتشي في الشباك ليسجل هدفه رقم 10 لينفرد بصدارة الهدافين.

وبات الهدف من ثلاث لمسات من الأجانب الثلاثة في وادي دجلة بدأها الفرنسي ثم الكونجولي واختتمها النيجيري.

ورفع دجلة رصيده للنقطة 25 لكنه ظل في نفس مركزه الـ11 بفارق الأهداف لصالح إنبي والإسماعيلي على الترتيب.

بينما يعاني الجيش في الترتيب 14 برصيد 21 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الخطر.

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