الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسى فى وفاة بطرس غالى وهيكل

بعث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الأربعاء برقيتى عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة كل من الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى، والإعلامى الكبير محمد حسنين هيكل.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن السبسى عبّر فى برقية العزاء فى وفاة (غالى) عن "بالغ الأسى وعميق التأثر بهذا الخبر"، معتبرا أن رحيل هذا المسئول الأممى السابق "يمثل خسارة كبرى ليس لمصر فقط، بل للأمة العربية كلها".

وأضاف الرئيس التونسى أن "الأمة العربية فقدت دبلوماسيا محنكا كرس جهده لخدمة السلام والأمن فى المنطقة والعالم".

وفى برقية عزائه فى (هيكل)، قال الرئيس السبسى "إن مصر والأمة العربية خسرتا بوفاة هذا الإعلامى الراحل مفكرا كبيرا وهامة إعلامية حملت هموم المجتمع العربى ودافعت عن قضاياه بفكر ثاقب ورؤية متبصرة قل نظيرها"، مضيفا أن محمد حسنين هيكل "أحب تونس وربطته بها وشائج ود متميزة."

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