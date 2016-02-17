أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسى فى وفاة بطرس غالى وهيكل

Google+ Print
الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسى فى وفاة بطرس غالى وهيكل الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسى فى وفاة بطرس غالى وهيكل
بعث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الأربعاء برقيتى عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة كل من الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى، والإعلامى الكبير محمد حسنين هيكل.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن السبسى عبّر فى برقية العزاء فى وفاة (غالى) عن "بالغ الأسى وعميق التأثر بهذا الخبر"، معتبرا أن رحيل هذا المسئول الأممى السابق "يمثل خسارة كبرى ليس لمصر فقط، بل للأمة العربية كلها".

وأضاف الرئيس التونسى أن "الأمة العربية فقدت دبلوماسيا محنكا كرس جهده لخدمة السلام والأمن فى المنطقة والعالم".

وفى برقية عزائه فى (هيكل)، قال الرئيس السبسى "إن والأمة العربية خسرتا بوفاة هذا الإعلامى الراحل مفكرا كبيرا وهامة إعلامية حملت هموم المجتمع العربى ودافعت عن قضاياه بفكر ثاقب ورؤية متبصرة قل نظيرها"، مضيفا أن محمد حسنين هيكل "أحب تونس وربطته بها وشائج ود متميزة."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب