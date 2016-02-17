تنظيم داعش يسقط مروحية للجيش العراقى وسقوط قتيل

اسقط تنظيم داعش الأربعاء مروحية للجيش العراقى غرب بغداد ما أدى إلى سقوط قتيل كما أفاد مسؤولون.

وسقطت المروحية، وهى الثانية التى يخسرها العراق فى يومين، قرب عامرية الفلوجة. ولم يحدد المسؤولون مكان اسقاط المروحية بدقة.

ووفقا لنقيب فى سلاح الجو العراقى، سقطت المروحية من طراز "بيل" بواسطة سلاح الدوشكا ما أسفر عن مقتل احد أفراد الطاقم واصابة آخر انقذته مروحية أخرى.

كما أفاد المقدم عارف الجنابى، قائد شرطة عامرية الفلوجة ان تنظيم داعش أسقط المروحية، مشيرا إلى مقتل شخصين. وقد اكد هذه المعلومات شاكر العيساوى، المسؤول المحلى.

واصدر التنظيم المتطرف بيانا على الانترنت يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا اصابة مروحية أخرى فى منطقة عامرية الفلوجة الثلاثاء.

وشهد العراق فى السنوات الاخيرة حوادث مماثلة لمروحيات.

والثلاثاء، تحطمت مروحية تابعة للجيش جنوب بغداد بسبب "مشكلة فنية"، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وفقا لمسؤولين.

وفى اكتوبر 2014، تعرضت مروحية من نوع بيل 407 شمال بغداد لإطلاق نار ما أدى الى مقتل الطيار ومساعده، بعد ايام فقط من تحطم مروحية فى المنطقة نفسها.

وفى اغسطس 2014، تحطمت مروحية بعد توزيع مساعدات على السكان المحاصرين فى جبال سنجار، ما أدى إلى مقتل الطيار واصابة الركاب، وبينهم نائبة فى البرلمان.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت فى ابريل 2014 تحطم مروحية عسكرية شمال بغداد ومقتل ضابط.

كما تحطمت طائرة حربية من طراز ميغ-17 فى يوليو 2010 اثناء عاصفة رملية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

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