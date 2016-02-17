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وزير خارجية تونس يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل تعزيز العلاقات

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وزير خارجية تونس يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل تعزيز العلاقات وزير خارجية تونس يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل تعزيز العلاقات

>التقى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى اليوم الأربعاء، بوفد من مساعدى أعضاء مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى عن لجنة "الاعتمادات المالية" برئاسة بول قروف، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة ومع الكونجرس الأمريكى بصفة خاصّة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الجهيناوى أكد على متانة وعراقة علاقات التعاون والصداقة التى تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشدّدا على أهميّة الدور الذى يلعبه الكونجرس الأمريكى فى تدعيم هذه العلاقات ومثمّنا وقوف الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكى إلى جانب تونس ما بعد الثورة.

كما أطلع الوزير الوفد الأمريكى على ما تقوم به تونس من إصلاحات فى شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مؤكدا على أن تونس ماضية بكل ثبات وبكل عزم فى مسار الإصلاح الديمقراطى بالرغم من تعدد التحديات الأمنية والاقتصادية.

كما أشار الوزير إلى أن تونس, التى تعتمد على مواردها وعلى مؤسساتها لمواجهة هذه التحديات, تتطلّع إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية حتّى نضمن نجاح التجربة الديمقراطية التى تخوضها بلادنا وتتمكّن من رفع التحدّيات.

ومن جهته عبر بول قروف عن سعادته بوجوده بتونس, مؤكّدا على تفهّم الكونجرس الأمريكى لجملة التحدّيات التى تواجهها ومعبّرا عن استعداده لنقل رؤيتها وتطلّعاتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي, وخاصّة فى ما يتعلّق بتدعيم حزمة المساعدات التى خصصتها الإدارة الأمريكية لصالح تونس.
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