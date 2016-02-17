أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو |فرحة الجمهور الجزائري بعد إحراز منتخب فلسطين هدف في مرمى فريقهم

Google+ Print
فيديو |فرحة الجمهور الجزائري بعد إحراز منتخب فلسطين هدف في مرمى فريقهم فيديو |فرحة الجمهور الجزائري بعد إحراز منتخب فلسطين هدف في مرمى فريقهم

هدف منتخب فلسطين في مرمى الجزائر

حقق الفلسطيني الأوليمبي لكرة القدم، الفوز على نظيره الجزائري، في المباراة التي أقمت، مساء الأربعاء، على ملعب 5 يوليو بمدينة المولودية، بهدف نظيف، وسط فرحة عامرة من جانب الجمهور الجزائري.

واهتز جماهير الجزائر ملعب «5 جويلية» في العاصمة الجزائرية بعد تسجيل اللاعب الفلسطيني أحمد أبو ناهية في الدقيقة 62، انفجرت الجماهيرية الجزائرية فرحا بالهدف الفلسطيني في مرمى منتخبهم.

وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة في اللقاء الذي حضره قرابة 90 ألف متفرج، جسد الجمهور الجزائري حالة من الحب والعشق لفلسطين، حيث انتشرت الأعلام الفلسطينية بشكل لافت بين الجماهير.

وحمل جماهير يافطات عبرت عن تأييد الجزائريين المطلق للقضية الفسطينية ،وأشعل الجمهور الجزائري المدرجات بهتافات مؤيدة لها.

" frameborder="0">

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين