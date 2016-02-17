فيديو |فرحة الجمهور الجزائري بعد إحراز منتخب فلسطين هدف في مرمى فريقهم

حقق المنتخب الفلسطيني الأوليمبي لكرة القدم، الفوز على نظيره الجزائري، في المباراة التي أقمت، مساء الأربعاء، على ملعب 5 يوليو بمدينة المولودية، بهدف نظيف، وسط فرحة عامرة من جانب الجمهور الجزائري.

واهتز جماهير الجزائر ملعب «5 جويلية» في العاصمة الجزائرية بعد تسجيل اللاعب الفلسطيني أحمد أبو ناهية في الدقيقة 62، انفجرت الجماهيرية الجزائرية فرحا بالهدف الفلسطيني في مرمى منتخبهم.

وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة في اللقاء الذي حضره قرابة 90 ألف متفرج، جسد الجمهور الجزائري حالة من الحب والعشق لفلسطين، حيث انتشرت الأعلام الفلسطينية بشكل لافت بين الجماهير.

وحمل جماهير يافطات عبرت عن تأييد الجزائريين المطلق للقضية الفسطينية ،وأشعل الجمهور الجزائري المدرجات بهتافات مؤيدة لها.

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