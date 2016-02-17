«عبد الحفيظ»:كل اللاعبين سواسية وايفونا لايعامل بشكل خاص

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي تماماً ما تردد بشان إعتراض بعض اللاعبين على خصم قيمة الضرائب من عقودهم ومطالبتهم بالمساواه مع زميلهم ماليك ايفونا والذى تردد أن النادى يتحمل قيمة الضرائب المستحقة عليه

وأكد في تصريح صحفي لقناة النادي الاهلي “أن كل اللاعبين سواسية فيما يتعلق بهذا الامر”، على حد وصفه.

وأشار عبد الحفيظ إلى “أن النادي الاهلي لا يتحمل الضرائب بل تخصم بشكل تلقائى ومنتظم من كل اللاعبين بإعتبارها حق للدولة”.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الاهلى “أن ايفونا لا يعامل معاملة خاصة بل تطبق عليه نفس الشروط والمستقطعات الضرائبية المقرره فى عقود كل زملائه من اللاعبين”.