مجهولون يعترضون طريق سائق ويقتلوه لسرقة سيارته فى منيا القمح بالشرقية

اعترض مجهولون، مساء اليوم الأربعاء، طريق سائق وأطلقوا عليه أعيرة نارية لسرقة سيارته، وتوفى فى الحال، ولاذ الجناة بالفرار، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوصول "محمد.ال.ج"، 45 سنة ومقيم جميمة مركز الحسينية للمستشفى العام بمدينة منيا القمح، جثة هامدة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير المجنى عليه بسيارة محملة بأعلاف وبرفقته نجل شقيقه، أمام قرية أبو طوالة مركز منيا القمح، اعترض مجهولون طريقه وأطلقوا أعيرة نارية عليه لسرقة السيارة منه، وعندما شاهدوا الدماء تسيل منه لاذوا بالفرار دون سرقة السيارة.. وشُكِل فريق بحث جنائى للتوصل للجناة وتحديدهم.