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ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها بالخارجة و4 موظفين فى وضع مخل

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ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها بالخارجة و4 موظفين فى وضع مخل ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها بالخارجة و4 موظفين فى وضع مخل
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط دعارة بمدينة الخارجة تديرها سيدة وزوجها وابنتهما فى وضع مخل مع 4 موظفين بإحدى الإدارات التابعة لمحافظة الوادى الجديد وتشرف عليها مديرية الأمن، حيث تم التحفظ على الملابس الداخلية ومتعلقات خاصة بالموظفين وهواتفهم المحمولة وتحرر المحضر رقم 833 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، تمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بورود معلومات سرية إلى وحدة مباحث الآداب تفيد بقيام زوجة فى العقد الرابع من العمر وابنتها الطالبة بإحدى كليات المحافظة بإشراف زوجها، حيث تم تكثيف التحريات وتبين صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط "و.ع.م" 40 سنة، و"أحمد.س.ح" ونجلتهما "ا.أ.س" 20 سنة طالبة بإحدى كليات فرع المحافظة، و"ع.م.ر" موظفة داخل شقة بأحد أحياء الخارجة وبرفقتهم "وائل.ح.ى" كاتب، و"محمد.ت.م" 42 سنة مهندس، و"مصطفى.م.ع" مهندس، و"عاطف.إ.ب" 25 سنة، فى أوضاع مخلة مع السيدات سالفات الذكر، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة.

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مصر 365

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