رحم الله هيكل.. الكتابة تقاوم الشيخوخة وتجعلك أكثر إبداعًا وتحسن الذاكرة

بعد رحيل الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل عن عمر يناهز 92 عامًا، يتساءل كثيرون: هل لعبت الكتابة دورًا فى قوة ذاكرة الكاتب الكبير المبدع؟ وتؤكد الأبحاث العلمية العديد من الفوائد للكتابة باليد على المخ، والتى محتها التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المحمولة.

ويوضح الموقع الأمريكى "mashable"، فى تقرير أن من بين فوائد الكتابة على المخ أنها:

1- تجعل الإنسان أكثر هدوءًا

2- تساعد على تنسيق الجزء الأيسر والأيمن من الدماغ:

3- تعزز المهارات المعرفية

4- تساعد على الإبداع

5- تقاوم الشيخوخة

6- تحسن الذاكرة

>وفى ذلك يقول الدكتور "Seifer" إن الكتابة لها تأثير مهدئ على الإنسان وتساعد فى إعادة ترتيب الدماغ، وتأثيرها أكثر إيجابية على الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.>أثبتت الأبحاث أن الكتابة بالأيدى تعمل على تنسيق الأفكار وترتيبها بالمخ.> الكتابة باليد تعمل على تحسين المهارات المعرفية لدى الكبار والأطفال، ولذا تعد أكثر فائدة من التعلم عن طريق التكنولوجيا.>أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن الكتابة من خلال الورقة والقلم تساعد على المزيد من التفكير والإبداع، أفضل من الكتابة على لوحة المفاتيح.>الباحثون وجدوا أن الكتابة بالأيدى ذات فوائد عظيمة للمواليد الذين يريدون الحفاظ على قدرة عقولهم دائمًا حادة مهما تقدموا فى السن.>هناك عدد من الدراسات تكشف عن أن الكتابة باليد تعتبر تطويرًا للأطفال وأفضل طريقة لتقوية ذاكرتهم، ويعتقد الكثير من علماء النفس أن الكتابة باليد لها تأثير أطول على تحسين الذاكرة.