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العثور على جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل مسكنهم بسوهاج‎

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العثور على جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل مسكنهم بسوهاج‎ العثور على جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل مسكنهم بسوهاج‎

مديرية امن سوهاج

عثر ضباط وحدة مباحث أخميم بسوهاج، اليوم الأربعاء، على 4 جثث أمين شرطة من قوة مرور سوهاج وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم ببندر أخميم.

 ولم تكشف التحريات التي أجراها ضباط المباحث، حتى الآن عن أسباب الوفاة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على أمين شرطة وأبناءه الثلاثة متوفين داخل شقتهم بدائرة مركز إخميم، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى  أن الجثامين الثلاثة تخص “جابر ص ا م” أمين شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج وأبناؤه عبد الرحمن 15 سنة و​عبد الله 11 سنة وزياد 10 سنوات، ووجدت الجثامين مسجاة داخل غرف نومهم.

جار فحص مداخل ومخارج الشقة لبيان عما إذا كان هناك أى أثار كسر بها والتحقق من وصلات الغاز والكهرباء لبيان وكشف غموض الواقعة، تمهيدً لتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

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