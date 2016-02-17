ليلة_الأبطال - أبو تريكة: سباليتي دعم صلاح بالشكل الأمثل

يرى محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية أن لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما دعم جناحه محمد صلاح بالشكل الأمثل.

ويلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد ريال مدريد يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أبو تريكة في تصريحات لشبكة Bein sports قبل اللقاء: "صلاح احتاج للدعم خاصة بعد معاناته بعد عودته من الإصابة".

وأضاف "تحدث سباليتي عن صلاح في كل مؤتمراته الصحفية بشكل جيد، وكان مثل حائط الصد عن اللاعب بعد انخفاض مستواه قليلا".

ويعتقد أبو تريكة أن اكتساب صلاح لثقة زملائه ومدربه السابق رودي جارسيا والحالي سباليتي يجعله قادر على التأقلم مع فكر أي مدرب.