طارق حامد يكشف لـ في الجول موعد عودته لصفوف الزمالك

كشف طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن موعد عودته لصفوف الفريق بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الثلاثة الأخيرة واستمرار استبعاده من القائمة في مواجهة أسوان يوم الخميس.

وأعلن محمد صلاح المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لموجهة أسوان والتي جاء فيها استبعاد طارق حامد للمباراة الرابعة على التوالي. (تعرف على القائمة)

وقال حامد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، والطبيعي أن علاجه يحتاج فترة من أربعة إلى ستة أسابيع".

وأضاف "سأكون جاهزا بعد التوقف الدولي ولن أستطيع اللحاق بمعسكر منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو التي تقام 27 فبراير الجاري".

وأتم "سأكون جاهزا بشكل مؤكد بعد التوقف الدولي.. وهذا طبيعي لهذه الإصابة، وأمامي 10 أيام بحد أقصى إن شاء الله وأتعافى بشكل كامل".

ويخوض طارق حامد برنامجه التأهيلي في الزمالك خلال الفترة الحالية، ووفقا لتصريحاته فإن الزمالك سيفقد لاعب وسطه في مباراة الاتحاد يوم 22 فبراير.

وقد يظهر حامد لأول مرة منذ غيابه في مباراة سموحة يوم 24 يناير في مواجهة الإنتاج الحربي الثالث من مارس المقبل بالجولة 20 للدوري المصري.

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