انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من ترعة الفؤادية بسوهاج‎

تمكن أهالي مركز جرجا بسوهاج، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من ترعة الفؤدية بجوار كوبري المغاربة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة جرجا من الأهالي بوجود غريق بترعة الفؤادية بجوار كوبري المغاربة دائرة القسم، وبالانتقال تم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لسيدة في العقد السادس من العمر وتبين وجود إصابات بالرأس والوجه والعنق، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها توصلاً لشخصية المتوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 352 إداري القسم لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيق.