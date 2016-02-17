بالفيديو - ميسي يكسر الرقم 300

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل الأرقام القياسية ووصل لهدفه الـ301 في الدوري الإسباني فقط، وذلك في مباراة الفريق أمام سبورتينج خيخون الأربعاء.

ولعب ميسي مع برشلونة 333 لقاء في الدوري سجل خلالهم 299 هدفا قبل لقاء اليوم أمام خيخون والمؤجل من الأسبوع 16 بسبب مشاركة برشلونة وقتها في بطولة كأس العالم للأندية والتي توج بها.

وسجل ميسي هدفه الأول في الدقيقة 25 من عمر اللقاء من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قريبة بعد تمريرة من لويس سواريز الذي صنع الهدفين.

بينما أحرز كارلوس كاسترو هدف خيخون في الدقيقة 27.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1.