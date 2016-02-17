لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين بطريق قنا - سوهاج.

وأكد مصدر بمرفق إسعاف قنا، وقوع حادث مروع بطريق قنا – سوهاج، وأنه جارٍ نقل القتلى والمصابين، لافتًا إلى وصول عدد الضحايا لـ3 قتلى وإصابة 22 شخصًا.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى حادث تصادم بطريق قنا - سوهاج

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