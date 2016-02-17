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الجفرى لطلاب جامعة القاهرة: أدعو لزيارة القدس

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الجفرى لطلاب جامعة القاهرة: أدعو لزيارة القدس الجفرى لطلاب جامعة القاهرة: أدعو لزيارة القدس
قال الحبيب على الجفرى، إنه يجدد الدعوة لمن يريد زيارة القدس أن يذهب ولكن فى زيارة راشدة من منفذ الأردن والإقامة فى فنادق الفلسطينين واستخدام مواصلات فلسطينين ومطاعم فلسطينين وأن يشترى من فلسطينين لا الصهاينة، قائلا: "ما نسب لخطيب المسجد الأقصى غير صحيح، والشيخ عكرمة لم يصبح خطيبا واستغربت من هجومه وربما الانتماء للجماعات والحزب له أثر فى القرار".

وأضاف الجفرى، بكلمته لطلاب جامعة القاهرة، بصوت عالى: "المسجد الأقصى مسجدنا ومن يقول ذهب لإسرائيل فهو المطبع لأنها فلسطين وليست إسرائيل ومنذ أكثر من 40 سنة قررنا ألا نذهب ماذا حصل تخيلوا أن ساحة المسجد الأقصى ملئت بالزوار كالحرمين لا يستطيع المهاجمين الضرب وهى كذلك".

وتابع الحبيب الجفرى: "كيف يفتون بخلاف السنة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومن بينها المسجد الأقصى، مؤكدا أن دعوة مجموعة من العلماء المسلمين لعدم الذهاب إلى القدس بسبب قراراهم الحزبى، مشيرا إلى أن غيابنا هو الذى يعطى مشروعية للمحتل وليس ذهابنا، وأن الإمام حجة الإسلام الغزالى زار المسجد الأقصى أيام الصليبيين، وأن المسألة تتعلق بالمصلحة والمفسدة قائلا: "كنا نقول أن من المصلحة ألا نذهب وتركنا أخوتنا وحدهم".

وأكد الداعية الأسلامى الحبيب على الجفرى، أن الإعلام المصرى يعانى من عشوائية قاتلة، قائلا: "لم تسألنى قناة واحدة عن مؤهلاتى وعن مجال تخصصى، وأنا أظهر على التلفزيون منذ 20 عاما، ولكن مبدأ تلك القنوات هو أن الشيخ اللى هيجيب مستوى مشاهدة عالية ولو حتى مش شيخ تجيبه وتعمله برامج".

وأضاف الجفرى، أن العلماء والشيوخ قصروا فى عمق التنظير الإبداعى وفى التواصل مع الشباب، موضحا أن فريق إعداده طلب منه ضرورة التواصل مع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى وكانت صدمة حقيقية له، قائلا: "لم أفهم الشباب خلال التواصل معهم لأن هناك جدار بين الشباب والمشايخ فى التواصل".

وأجرى الداعية الأسلامى، استفتاء بالتصويت بين الطلاب الحضور حول ماهى حقيقة الحرب فى سوريا، حيث جاءت نتيجة التصويت بأن الحرب فى سوريا ليس لها أى أسباب طائفية.


>- الحبيب الجفرى: والله لو لم أكن مسلما ورأيت الإسلام على الفضائيات ما أسلمت

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